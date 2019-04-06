Казах пытался провести в Россию 130 живых черепах. Фото: Популярная механика

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Казах пытался провести в Россию 131 живую черепаху. Попытку вывоза живых черепах предупредили сотрудники пограничной службы Казахстана.

Гражданина Казахстана задержали в отделении погранконтроля «Кайрак-авто» в Костанайской области, сообщается на сайте Погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана, передает «Интерфакс-Россия».

Казах ехал на своем автомобиле в Россию. При проверке транспортного средства был обнаружен чемодан, внутри которого находилась 131 живая черепаха. У 24-летнего казаха не было никаких документов, разрешающих перевозку черепах. В ведомстве сообщили, что рыночная стоимость черепах составляет 1,3 млн тенге (почти 3,5 тыс. долл.).

Отмечается, что контрабандиста задержали казахские правоохранители, а черепах передали в службу ветеринарного контроля Карабалыского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту в Филиппинах был найден брошенный чемодан, в котором находилось более 1,5 тыс. черепах. Правоохранители посчитали, что владелец чемодана с контрабандой в последний момент отказался от идеи перевозить черепах, поскольку услышал объявление о строгом наказании за незаконную перевозку животных.