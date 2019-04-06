Казах намагався вивезти до Росії 130 живих черепах. Фото: Популярная механика

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Казах намагався провести до Росії 131 живу черепаху. Спробу вивезення живих черепах попередили співробітники прикордонної служби Казахстан.

Громадянина Казахстану затримали у відділенні прикордонного контролю «Кайрак-авто» у Костанайськійобласті, повідомляється на сайті Прикордонного Комітету нацбезпеки Казахстану, передає «Інтерфакс-Росія».

Казах їхав на своєму автомобілі в Росію. При перевірці транспортного засобу було виявлено валізу, усередині якої перебувала 131 жива черепаха. У 24-річного казаха не було жодних документів, які дозволяють перевезення черепах. У відомстві повідомили, що ринкова вартість черепах становить 1,3 млн тенге (майже 3,5 тис. дол.).

Зазначається, що контрабандиста затримали казахські правоохоронці, а черепах передали в службу ветеринарного контролю Карабалийського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту у Філіппінах було знайдено кинуту валізу, в якійлежалипонад 1,5 тис. черепах. Правоохоронці вважають, що власник валізи з контрабандою в останній момент відмовився від ідеї перевозити черепах, оскільки почув оголошення про суворе покарання за незаконне перевезення тварин.