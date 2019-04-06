Обложка Time: Путин на кровавом фоне. Фото: www.obozrevatel.com

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Ракурс

Обложку с президентом России Владимиром Путиным презентовал журнал Time. Глава РФ изображен на кровавом фоне.

На презентованной обложке Time Путин опирается на земной шар. На карте также отмечены страны, на которые Путин пытается распространить влияние, сообщает Snob.ru.

Отмечается, что изображение на обложке является иллюстрацией к статье журналиста Саймона Шустера. В материале журналиста рассказывается о том, почему Путин поддерживает режимы в Венесуэле, Ливии, Сирии и Судане. Согласно анонсу материала, президент РФ хочет иметь влияние на страны не только с помощью вмешательства в выборы.

Напомним, что это не первый раз, когда Путин появился на обложке журнала. Впервые это произошло после его победы на выборах в 2000 году, в следующий раз изображение с Путиным украсило обложку в 2007-м. Также обложка с главой России выходила в 2018 году.