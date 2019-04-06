Обкладинка Time: Путін на кривавому тлі. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n120409-obkladynka-time-putin-na-kryvavomu-tli.html

Ракурс

Обкладинку із президентом Росії Володимиром Путіним презентував журнал Time. Голова РФ зображений на кривавому тлі.

На презентованійобкладинці Time Путін спирається на земну кулю. На карті також позначено країни, на які Путін намагається поширити вплив, повідомляє Snob.ru.

Зазначається, що зображення на обкладинці є ілюстрацією до статті журналіста Саймона Шустера. У матеріалі журналіста розповідається про те, чому Путін підтримує режими у Венесуелі, Лівії, Сирії та Судані. Згідно з анонсом матеріалу, президент РФ хоче мати вплив на країни не тільки за допомогою втручання у вибори.

Нагадаємо, що це не перший раз, коли Путін з’явився на обкладинці журналу. Вперше це сталося після його перемоги на виборах у 2000 році, наступногоразузображення з Путіним прикрасило обкладинку у2007-му. Також обкладинка з главою Росії виходила у 2018 році.