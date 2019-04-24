В Сумах в патрульном авто умер человек. Фото: ГБР

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Ракурс

Смерть человека в служебном автомобиле патрульной полиции Сум расследуют следователи Государственного бюро расследований.

Делом смерти 29-летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции занимается территориальное управление ГБР в Полтаве. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

Отмечается, что о смерти гражданина в патрульном авто проинформировало Главное управление Национальной полиции Сумской области. После этого следственная группа ГБР выехала на место происшествия. Подробности инцидента пока неизвестны.

По факту смерти мужчины, следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует хищение 22 млн грн бюджетных средств. В хищении подозревают бывшего руководителя Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО.