У Сумах в патрульному авто помер чоловік. Фото: ДБР

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Смерть людини в службовому автомобілі патрульної поліції Сум розслідують слідчі Державного бюро розслідувань.

Справою смерті 29-річного сумчанина у автомобілі патрульної поліції займається територіальне управління ДБР у Полтаві. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини загибелі чоловіка. Про це 24 квітня повідомила прес-служба Держбюро з розслідувань.

Зазначається, що про смерть громадянина в патрульному авто поінформувало Головне управління Національної поліції Сумської області. Після цього слідча група ДБР виїхала на місце пригоди. Подробиці інциденту наразі невідомі.

За фактом смерті чоловіка, слідчі Державного бюро розслідувань, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує розкрадання 22 млн грн бюджетних коштів. У розкраданні підозрюють колишнього керівника Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО.