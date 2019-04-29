К скорейшему приему балканских стран в ЕС призвал еврокомиссар Хан

Расширение ЕС: еврокомиссар Хан выступил за прием балканских стран / Фото: ilfoglio.it

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Расширить Европейский Союз за счет вступления новых членов из числа западнобалканских стран призвал в Берлине комиссар по вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан. По его мнению, скорейший прием балканских стран в Евросоюз — в интересах самого ЕС.

«Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность», — пояснил Хан перед началом саммита западнобалканских государств, пишет DW.

Саммит западнобалканских стран в понедельник, 29 апреля, созвала в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель. Главной темой саммита станет конфликт между Сербией и Косово. Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммит приглашены президенты и премьеры Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, а также Хорватии и Словении.

«Если какая-то страна быстрее сближается в ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств — это хорошо, она подстегивает», — считает Йоханнес Хан.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон выступает против расширения ЕС за счет балканских стран. В свою очередь, президент Европейской комиссии Жан-Клон Юнкер подчеркнул, что ЕС — это не «клуб Франции и Германии, а союз 28 государств». В прошлом годку СМИ писали, что Брюссель намерен предложить план скорого вступления бывшим югославским республикам и Албании, чтобы противодействовать влиянию РФ и усилить контроль за миграцией.