Якнайшвидше прийняти балканські країни до ЄС закликав єврокомісар Хан

Розширення ЄС: єврокомісар Хан виступив за прийом балканських країн / Фото: ilfoglio.it

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Розширити Європейський Союз за рахунок вступу нових членів з числа західнобалканських країн закликав в Берліні комісар з питань розширення Євросоюзу Йоханнес Хан. На його думку, швидкий прийом балканських країн до Євросоюзу — в інтересах самого ЄС.

«Йдеться не про людей у південно-східній Європі, йдеться про наші власні насущні інтереси. Або ми експортуємо стабільність, або імпортуємо нестабільність», — пояснив Хан перед початком саміту західнобалканських держав, пише DW.

Саміт західнобалканських країн в понеділок, 29 квітня, скликала в Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головною темою саміту стане конфлікт між Сербією і Косово. Разом з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміт запрошені президенти і прем'єри Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, а також Хорватії і Словенії.

«Якщо якась країна швидше зближується з ЄС, то її не можна карати за те, що інші рухаються повільніше. Конкуренція серед держав — це добре, вона стимулює", — вважає Йоганнес Ган.

Раніше повідомлялося, що Макрон виступає проти розширення ЄС за рахунок балканських країн. У свою чергу, президент Європейської комісії Жан-Клон Юнкер наголосив, що ЄС — це не «клуб Франції та Німеччини, а союз 28 держав». Торік ЗМІ писали, що Брюссель має намір запропонувати план швидкого вступу колишнім югославським республікам і Албанії, щоб протидіяти впливу РФ і посилити контроль за міграцією.