Органические продукты и их важность для человека и планеты

Органические продукты

https://racurs.ua/n121447-organicheskie-produkty-i-ih-vajnost-dlya-cheloveka-i-planety.html

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Отдавать предпочтение органическим продуктам — не просто дань моде, но и необходимость. Если в середине прошлого века человечество приветствовало достижения генной инженерии и мечтало о супертаблетке — заменителе еды, то сейчас никто не купит пищу, не имеющую надписи «без ГМО» на упаковке. Кроме того, органические продукты не содержат различных химических соединений (консервантов, стабилизаторов, красителей, вкусовых добавок и т. д.). Эти полезные и качественные товары можно купить и через онлайн-магазин «АШАН» https://shop.auchan.ua/.

Забота о себе и состоянии окружающей среды

Забота о здоровье и понимание, что используемые при выращивании или производстве пищи химические соединения приводят ко многим заболеваниям, привела к глобальному повышению спроса на органические продукты. Ведь с синтетическими составляющими, которые содержатся в еде, связывают увеличение количества аллергий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, развитие рака.

Ученые считают, что такова реакция человеческого организма на неестественные компоненты. К тому же пищевые добавки вызывают привыкание, из-за которого люди испытывают потребность в постоянном употреблении напичканной ими еды.

Органические продукты — не только товары, которые не обрабатывались синтетическими соединениями и не содержат вкусовых добавок. В данном случае речь идет и об особых условиях, в которых выращивают растения и откармливают животных.

«Органические» поля и деревья не обрабатывают пестицидами. Коров, кроликов, кур и т. д. кормят исключительно естественными кормами. Подобное производство благоприятно сказывается не только на состоянии здоровья потребителей органической пищи, но и не вредит окружающей среде. Ведь, например, те же продукты жизнедеятельности животных не содержат губительных для природы компонентов.

Отличия здоровой и полезной еды

Есть несколько критериев, по которым покупатель может отличить органические продукты от неорганических. Среди них:

Цена. Особенные условия, создаваемые фермерами для выращивания сырья, сказываются и на стоимости конечной продукции. Подобные товары не могут быть очень дешевыми, поскольку их цена должна окупать трудозатраты на производство. Срок хранения. Еще один показатель, свидетельствующий о натуральности (или наоборот) продукта. Органика не может долго храниться, поскольку в ее составе отсутствуют стабилизаторы и консерванты. Состав, напечатанный на этикетке или упаковке товара. В нем не должно быть никаких компонентов, кроме натуральных. Бренд, выпускающий заинтересовавший вас товар. Узнайте побольше о ТМ, ее репутации на рынке и особенностях поставок сырья на предприятия (если речь идет о продуктах, имеющих сложный состав). Эту информацию содержат информационные материалы, публикуемые на сайте магазина и бренда. Многое можно разузнать, пообщавшись с консультантами.

Постепенный переход на полезную пищу поможет восстановить нормальную жизнедеятельность органов и предотвратит многие заболевания. Согласитесь, куда разумнее тратить деньги на правильную еду, чем на попытки восстановить здоровье, пошатнувшееся из-за потребления некачественных продуктов.