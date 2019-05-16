Джим Моррисон также любил вышиванки, фото — Peoples.ru

https://racurs.ua/n121967-djim-morrison-takje-lubil-vyshivanki-unikalnoe-foto.html

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Сегодня отмечается День вышиванки — традиционной украинской этнической одежды. Ресурс Diaspora.ua в Фейсбук 16 мая опубликовал фотографию, сделанную американским фотографом Гаем Вебстером в 1966 году. На ней лидер американской группы The Doors Джим Моррисон одет в вышиванку. Рядом — остальные участники его группы.

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Говорят, он любил и ценил украинские вышиванки и носил их еще когда они не покорили мир высокой моды и не сверкали на обложках глянца, — прокомментировали фото в Фейсбук.

Эту рубашку Джиму подарил украинец-русин Андрей Варгола, известный всему миру как основатель поп-арта Энди Уорхол.

Как рассказывала в интервью об этом случае украинка из Нью-Йорка Галина Хомяк, которая в 1968−69 годах работала в SURMA Ukrainian book and music store (украинский этномагазин, который до сих пор открыт в Нью-Йорке), вышиванки всегда были ходовым товаром, а особенно модными стали в конце 1960-х годах и начале 1970-х годов. В этом магазине их покупали, например, Джимми Хендрикс, Роберт Редфорд, Кэндис Берген и Вуди Аллен. Частым гостем в магазине SURMA был и упомянутый Энди Уорхол, мастерская которого располагалась неподалеку.

Всемирный день вышиванки — международный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая. В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, одев вышиванку на работу, в университет, школу или садик.

Идею акции «Всемирный день вышиванки» в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары, как и многие другие студентов.

Леся предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Сначала вышиванки одели несколько десятков студентов и несколько преподавателей факультета. Позже праздник начали отмечать на всеукраинском уровне и за рубежом.

На этом фото — украинские вышиванки на членах канадского федерального правительства. В центре — премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел, этническая украинка Христя Фриланд.

Так красиво правительство Канады нарядилось в День вышиванки в 2016 году, чтобы продемонстрировать поддержку и любовь к Украине.

На этом фото — американский астронавт украинского происхождения Стефанишин-Пайпер в детстве.