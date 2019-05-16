Джим Моррісон також любив вишиванки, фото — Peoples.ru

https://racurs.ua/ua/n121967-djym-morrison-takoj-lubyv-vyshyvanky-unikalne-foto.html

Ракурс

Сьогодні святкується День вишиванки — традиційного українського етнічного одягу. Ресурс Diaspora.ua у Фейсбук 16 травня опублікував світлину, зроблену американським фотографом Гаєм Вебстером у 1966 році. На ній лідер американської групи The Doors Джимі Моррісон одягнений у вишиванку. Поруч — решта учасників його гурту.

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Кажуть, він любив і цінував українські вишиванки і носив їх ще коли вони не підкорили світ високої моди та не майоріли на обкладинках глянцю, — прокоментували фото у Фейсбук.

Цю сорочку Джиму подарував українець-русин Андрій Варгола, відомий всьому світу як засновник поп-арту Енді Ворхол.

Як розповідала в інтерв’ю про це українка з Нью-Йорка Галина Хом’як, яка в 1968−69 роках працювала у SURMA Ukrainian book and music store (українській етнокрамниці, яка досі розташована у Нью-Йорку), вишиванки завжди були ходовим товаром, а особливо модними стали в кінці 1960−1970-х роках. В цьому магазині їх купували зокрема Джиммі Хендрікс, Роберт Редфорд, Кендіс Берген і Вуді Аллен. Частим гостем у крамниці SURMA був й згаданий Енді Ворхол, майстерня якого розташовувалася неподалік.

Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки.

Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

На цьому фото — українські вишиванки на членах канадського федерального уряду. У центрі — прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ етнічна українка Христя Фріланд.

Так гарно урядовці Канади вбралися на День вишиванки у 2016 році, аби продемонструвати підтримку та любов до України.

На цьому фото — американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер в дитинстві.