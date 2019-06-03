Телескоп «Хаббл» сделал фото «зрелой» галактики. Фото: bigmir.net

https://racurs.ua/n122710-teleskop-habbl-sdelal-foto-zreloy-galaktiki-foto.html

Ракурс

Телескоп «Хаббл» сделал фото галактики NGC 7773. Она располагается в созвездии Пегаса и находится на позднем этапе развития.

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Это спиральная галактика с перемычкой. Яркая структура NGC 7773 находится на переднем плане возле скопления, проходя между спиральными рукавами галактики, сообщается на сайте обсерватории «Хаббл».

Исследователи уверены, что подобная структура проявляется на поздних стадиях развития галактик, поскольку материал, из которых образуются звезды, путешествует к центру скопления. У молодых галактик подобное случается значительно реже, чем у «зрелых».

Исследователи заявляют, что перемычки и есть признаком «зрелости» галактики. Также они могут быть «яслями для звезд», поскольку излучают яркий свет молодых небесных тел.

Телескоп «Хаббл» начал свою работу на орбите 24 апреля 1990 года. Его туда отправили на корабле многоразового использования «Дискавери». С тех пор он отправил на Землю множество миллионов снимков, которые расширили представление ученых о Вселенной. За 25 лет он провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. На основании этого были подготовлены около 13 тыс. научных работ. Эксперты уверены, что «Хаббл» — это самый эффективный инструмент для науки в истории.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп «Хаббл» сделал фотографию идеальной спиральной галактики. Галактика NGC 2903 находится в 30 млн световых лет от Земли в созвездии Льва. Ее открыл известный британский астроном немецкого происхождения в 1984 году.