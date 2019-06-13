Вызвать «скорую» в Украине теперь можно через приложение на смартфоне DocRadar. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n123123-vyzvat-skoruu-v-ukraine-teper-mojno-cherez-prilojenie-na-smartfone-docradar-video.html

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Вызвать скорую помощь в Украине теперь можно через приложение DocRadar в мобильном телефоне. Его разработали специалисты Министерства здравоохранения.

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Благодаря приложению потерпевший может вызвать «скорую» по месту нахождения, нужно только нажать экстренный вызов в DocRadar. Приложение определит, где находится человек, и пришлет к этому месту ближайшего медика, сообщил в Facebook глава Украинского медцентра безопасности дорожного движения Минздрава Максим Цыганок.

Программа сначала будет искать спасателя в радиусе 1 км, а если не обнаружит такового, то расширит поиск на 3 км. Когда ближайший медик примет вызов, система автоматически проложит маршрут к пострадавшему.

В приложении DocRadar есть возможность вызвать не только парамедика, но и любого врача. Это может быть семейный врач, ветеринар и медсестра для проведения инъекций. Разработчики также обещают внести в систему спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранителей.

По статистике, только 10 человек из 100 умеют делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В больницу каждый год не успевают доехать около 150 тыс. пострадавших, 60 тыс. — умирают от внезапных сердечно-сосудистых заболеваний, а еще 90 тыс. — от травм. Летальных случаев было бы гораздо меньше, если бы пострадавшие вовремя получали первую помощь.