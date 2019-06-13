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«Северный поток — 2»: Трамп раскритиковал Германию и пригрозил санкциями. Фото: Известия

«Северный поток — 2»: Трамп раскритиковал Германию и пригрозил санкциями

13 июн 2019, 14:27
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«Северному потоку — 2» грозят санкции США. Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения ограничений из-за строительства российского газопровода, но пока не разглашает, против кого они будут направлены.

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Трамп пригрозил санкциями за «Северный поток — 2» во время брифинга в Белом доме в среду, 12 июня, по окончании встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Bloomberg.

Президент США также раскритиковал Германию, участвующую в реализации российского газового проекта. По словам Трампа, США пытаются защитить Германию от России в то время, как Москва получает миллиарды долларов из Берлина. «Северный поток — 2» сделает Германию зависимой от РФ.

Германия делает огромную ошибку, полагаясь на трубопровод из России, — подчеркнул Трамп.

При этом президент добавил, что окончательное решение по сотрудничеству с Москвой Берлин все же должен принять сам.

Как известно, «Северный поток — 2» планируют проложить из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Проект активно критикуют не только Киев и Варшава, но и Вашингтон, а также страны Балтии, акцентируя на том, что он несет угрозу независимости Евросоюза.

Формально «Северный поток — 2» принадлежит российскому «Газпрому». Но поддержку в прокладке труб оказывают немецкие, британские, голландские, французские и австрийские компании.


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