«Північний потік — 2»: Трамп розкритикував Німеччину і пригрозив санкціями. Фото: Известия

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«Північному потоку — 2» загрожують санкції США. Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість запровадження обмежень через будівництво російського газогону, але поки що не розголошує, проти кого вони будуть спрямовані.

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Трамп пригрозив санкціями за «Північний потік — 2» під час брифінгу в Білому домі у середу, 12 червня, після закінчення зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Bloomberg.

Президент США також розкритикував Німеччину, яка бере участь у реалізації російського газового проекту. За словами Трампа, США намагаються захистити Німеччину від Росії у той час, як Москва отримує мільярди доларів із Берліна. «Північний потік — 2» зробить Німеччину залежною від РФ.

Німеччина робить величезну помилку, покладаючись на трубопровід із Росії, — підкреслив Трамп.

При цьому президент додав, що остаточне рішення щодо співпраці з Москвою Берлін таки повинен ухвалити самостійно.

Як відомо, «Північний потік — 2» планують прокласти з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря в обхід України та Польщі. Проект активно критикують не лише Київ та Варшава, а й Вашингтон, а також країни Балтії, акцентуючи на тому, що він несе загрозу незалежності Євросоюзу.

Формально «Північний потік — 2» належить російському «Газпрому». Але підтримку в прокладанні труб надають німецькі, британські, голландські, французькі та австрійські компанії.