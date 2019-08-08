Задержка «Северного потока-2» может стоить почти 700 млн евро. Фото: "5 канал"

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«Северный поток-2» может быть отложен на восемь месяцев в связи с задержкой в получении необходимых разрешений со стороны Дании. Кроме того, это может обойтись российской стороне дополнительно почти в 700 млн евро.

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Российская компания направила уже две заявки властям Дании относительно проекта газопровода «Северный поток-2». Обе они были отвергнуты датскими властями, и российская сторона в марте этого года получила запрос на третий вариант данного маршрута. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

По данным оператора проекта Nord Stream 2, задержка может привести к значительным финансовым затратам. В данный момент расходы, которые связаны с запросом на третий маршрут, составили уже около 100 млн евро.

Сейчас проложено уже около 70% газовой магистрали, но дальнейшее ее строительство зависит от разрешения датских властей на прокладку участка в акватории Дании. Новые требования Nord Stream 2 назвал «умышленной попыткой задержать завершение проекта».

Напомним, что ранее комитетом Сената США были одобрены санкции против компаний и лиц, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Данные санкции будут направлены на компании Allseas из Швейцарии и Saipem из Италии, которые владеют судами, прокладывающими газопровод Nord Stream 2.