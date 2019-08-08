Затримка «Північного потоку-2» може коштувати майже 700 млн євро. Фото: "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n125342-zatrymka-pivnichnogo-potoku-2-moje-koshtuvaty-mayje-700-mln-ievro.html

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«Північний потік-2» може бути відкладений на вісім місяців у зв’язку із затримкою в отриманні необхідних дозволів із боку Данії. Крім того, це може обійтися російській стороні додатково майже у 700 млн євро.

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Російська компанія направила вже дві заявки владі Данії щодо проекту газопроводу «Північний потік-2». Обидві вони були відкинуті датською владою, і російська сторона у березні цього року отримала запит на третій варіант даного маршруту. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Reuters.

За даними оператора проекту Nord Stream 2, затримка може призвести до значних фінансових витрат. На даний момент витрати, які пов’язані із запитом на третій маршрут, склали вже близько 100 млн євро.

Зараз прокладено вже близько 70% газової магістралі, але подальше її будівництво залежить від дозволу датської влади на прокладку ділянки в акваторії Данії. Нові вимоги Nord Stream 2 назвав «умисною спробою затримати завершення проекту».

Нагадаємо, що раніше комітетом Сенату США були схвалені санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2». Дані санкції будуть спрямовані на компанії Allseas зі Швейцарії та Saipem з Італії, які володіють судами, що прокладають газопровід Nord Stream 2.