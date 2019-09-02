Поклонскую бросил муж. Фото: vashinovosty.mediasalt.ru

https://racurs.ua/n126222-poklonskuu-brosil-muj.html

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Наталья Поклонская, крымская колаборантка, которая после аннексии полуострова возглавляла так называемую прокуратуру Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы РФ, разводится со своим мужем-россиянином.

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Супруг Поклонской — бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев — рассказал журналистам, что «двух лидеров в одной семье быть не может», сообщает РИА «Новости».

Соловьев при этом добавил, что ему не в чем себя упрекать, а Поклонская теперь может самостоятельно выбирать свой жизненный путь.

Он также заявил, что заявления супруги сравнивал с анекдотами.

Сама Поклонская о расставании с мужем говорить отказывается. В комментарии Telegram-каналу «Подъем» она заявила, что не собирается обсуждать эту тему, и предложила журналистам взять комментарий у Соловьева.

Как известно, в августе 2018 года Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена РФ Соловьева.

В Украине Поклонскую подозревают в государственной измене. В прокуратуре АР Крым акцентировали внимание на том, что Поклонская лично пыталась запретить в оккупированном Крыму деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.