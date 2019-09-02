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Поклонську покинув чоловік. Фото: vashinovosty.mediasalt.ru

Поклонську покинув чоловік

2 вер 2019, 15:46
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Наталя Поклонська, кримська колаборантка, яка після анексії півострова очолювала так звану прокуратуру Криму, а потім стала депутатом Державної думи РФ, розлучається зі своїм чоловіком-росіянином.

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Чоловік Поклонської — колишній керівник апарату уповноваженого з прав людини у РФ Іван Соловйов — розповів журналістам, що «двох лідерів в одній сім’ї бути не може», повідомляє РІА «Новости».

Соловйов при цьому додав, що йому немає в чому собі дорікати, а Поклонська тепер може самостійно обирати свій життєвий шлях.

Він також заявив, що заяви дружини порівнює з анекдотами.

Сама Поклонська про розлучення з чоловіком говорити відмовляється. У коментарі Telegram-каналу «Підйом» вона заявила, що не збирається коментувати цю тему, й запропонувала журналістам взяти коментар у чоловіка.

Як відомо, у серпні 2018 року Поклонська вийшла заміж за тоді ще керівника робочого апарату федерального омбудсмена РФ Соловйова.

В Україні Поклонську підозрюють у державній зраді. В прокуратурі АР Крим акцентували увагу на тому, що Поклонська особисто намагалася заборонити в окупованому Криму діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.


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