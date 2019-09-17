РосСМИ, суды и банки: назвали лидеров рейтинга недоверия украинцев, фото — Заголовок

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Ракурс

Социологи обнародовали лидеров рейтинга недоверия украинцев. Согласно результатам опроса Центра Разумкова, недоверие граждан чаще всего касается средств массовой информации России. РосСМИ не доверяют 80% опрошенных.

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Далее в рейтинге недоверия украинские суды (72%), коммерческие банки (65%) и политические партии (63%). Значительный процент недоверия и у органов прокуратуры (61%), Верховного суда (59%), Конституционного суда (56%), государственного аппарата (55%), Национального антикоррупционного бюро Украины (54%) и Специализованой антикоррупционной прокуратуры (53%).

Относительно государственных и общественных институтов, которым чаще всего доверяют граждане, то такой рейтинг возглавляет президент (79% опрошенных), Вооруженные силы Украины (74%), волонтерские организации (69%) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (64%).

Украинским СМИ доверяют 56% граждан, общественным организациям 52%, а Национальной полиции 51%.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий.

«Ракурс» сообщал, что результаты этого социологического исследования показали небывалую поддержку гражданами первых шагов новой команды. Например, деятельность президента Зеленского оценили положительно 70% респондентов, а 52% опрошенных считают, что формирование монобольшинства в Раде будет иметь больше положительных последствий для страны.