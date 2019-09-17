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РосЗМІ, суди та банки: назвали лідерів рейтингу недовіри українців, фото — Заголовок

РосЗМІ, суди та банки: соціологи назвали лідерів рейтингу недовіри українців (ІНФОГРАФІКА)

17 вер 2019, 10:48
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Соціологи оприлюднили лідерів рейтингу недовіри українців. Відповідно до результатів опитування Центру Разумкова, недовіра громадян найчастіше висловлюється засобам масової інформації Росії. РосЗМІ не довіряють 80% опитаних.

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Далі у рейтингу недовіри українські суди (72%), комерційні банки (65%) і політичні партії (63%). Значний відсоток недовіри й в органів прокуратури (61%), Верховного суду (59%), Конституційного суду (56%), державного апарату (55%), Національного антикорупційного бюро України (54%) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (53%).

Щодо державних та суспільних інститутів, яким найчастіше довіряють громадяни, то такий рейтинг очолює президент (79% опитаних), Збройні сили України (74%), волонтерські організації (69%) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (64%).

Українським ЗМІ довіряють 56% громадян, громадським організаціям 52%, а Національній поліції 51%.

РосЗМІ, суди та банки: оприлюднили лідерів рейтингу недовіри українців, фото — Центр Разумкова

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій.

«Ракурс» повідомляв, що результати цього соціологічного дослідження засвідчили небувалу підтримку громадянами перших кроків нової владної команди. Наприклад, діяльність президента Зеленського оцінили позитивно 70% респондентів, а 52% опитаних вважають, що формування монобільшості у Раді матиме більше позитивних наслідків для країни.

Джерело: Ракурс


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