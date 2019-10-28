Ученые раскрыли тайну древнеегипетской мумии кошки, фото: Википедия

https://racurs.ua/n128657-uchenye-raskryli-taynu-drevneegipetskoy-mumii-koshki-foto.html

Ракурс

Древнеегипетская мумия кошки исследована с помощью рентгеновского сканирования. Научные сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) провели анализ полученных данных.

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Эксперты создали на основе рентгеновских снимков 3D-реконструкцию мумии. Ее возраст составляет 2500 лет. Технология виртуальной и дополненной реальности помогла специалистам узнать подробности о процессе захоронения останков древних кошек. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Среди захороненных останков ученые обнаружили пять задних лап и три хвоста, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик. Как предполагают археологи, в древнем Египте бальзамирование сразу нескольких животных могло быть распространенной практикой. Данные наблюдений еще предстоит подтвердить на других известных мумиях этих животных.

Археологические раскопки в Египте по-прежнему являются успешными для специалистов. В 2017 году представители Министерства по делам древностей Египта рассказали, что в южной части города Луксор зафиксировали 20 нетронутых деревянных саркофагов с мумиями.

Ранее в реке Нил обнаружили корабль, который пролежал там 2,5 тыс. лет. Ученые утверждают, что о подобных судах писал Геродот в одном из фрагментов «Историй». Этот речной грузовой транспорт египтян историк называл барисами.