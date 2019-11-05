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Ракурс
Скандал с Maruv: певица объяснила, какую именно награду получила от MTV, фото — Фейсбук Maruv

Надоел этот с**ч: Maruv на грани фола объяснила, какую именно награду получила от MTV

5 ноя 2019, 22:25
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Певица Maruv, которая выиграла недавно музыкальную премию MTV Europe Music Awards, прокомментировала скандал, который разразился в сети.

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В Фейсбук певица Анна Корсун, которой не позволили ехать на нынешнее Евровидение в Израиль, оставила эмоциональный пост.

Она объяснила, что получила награду в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia».

Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или гражданству. В прошлом году победителем стал Jah Khalib из Казахстана, а в этом — я. MTV Russia — это филиал телеканала, он единственная на постсоветском пространстве, расположен в России, потому так и называется, — пояснила Maruv.

Ранее «Ракурс» сообщал, что исполнительницу наградили в номинации «Лучшая российская певица».

Кроме того Maruv отметила, что на красной дорожке обозначила, откуда родом, потому что получала награду под украинским флагом!

Хватит меня приписывать куда-нибудь! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист, поэтому буду ездить на премии и с концертами, куда хочу и как хочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off! — подытожила певица свой спич.

После церемонии Europe Music Awards в интернете разгорелся скандал. Концертный директор Maruv Кирилл Фельдман также объяснял, что название номинации звучало именно так: «Лучший артист по версии MTV Russia».

Источник: Ракурс


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