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Ракурс
Скандал із Maruv: співачка пояснила, яку саме нагороду отримала від MTV, фото — Фейсбук Maruv

Набрид цей с**ч: Maruv на грані фолу пояснила, яку саме нагороду отримала від MTV

5 лис 2019, 22:25
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Співачка Maruv, яка виграла нещодавно музичну премію MTV Europe Music Awards, прокоментувала скандал, який вибухнув у мережі.

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У Фейсбук співачка Анна Корсун, якій не дозволили їхати на цьогорічне Євробачення до Ізраїля, залишила емоційний пост. Вона пояснила, що отримала нагороду в номінації «Найкращий артист за версією MTV Russia».

Навчіться читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом! Ця номінація ніяк не прив’язана до країни або до громадянства. Минулого року переможцем став Jah Khalib з Казахстану, а цього року — я. MTV Russia — це філія телеканалу, вона єдина на пострадянському просторі, розташована в Росії, тому так і називається, — пояснила MARUV.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що виконавицю буцімто нагородили у номінації «Найкраща російська співачка».

Окрім того Maruv зауважила, що на червоній доріжці позначила, звідки родом, бо отримувала нагороду під українським прапором!

Вистачить мене приписувати куди-небудь! Я не лише громадянин країни, в якій я народилася, але ще й світовий артист, тому буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю тільки себе і свою творчість, тому fuck off! — підсумувала співачка свій спіч.

Після церемонії Europe Music Awards в інтернеті спалахнув скандал. Концертний директор MaruvКирило Фельдман також пояснював, що назва номінації звучала саме «Найкращий артист за версією MTV Russia».

Джерело: Ракурс


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