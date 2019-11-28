Неурожай в Гондурасе повысил цену на кофе во всем мире на 23%. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Кофе подорожал на 23%. Стремительный рост цен обусловлен низкими урожаями в Гондурасе, который считается одним из крупнейших экспортеров арабики.

Если за один фунт кофе месяц назад давали 0,93 долл., то сегодня цена выросла до 1,15 долл. Аналитики связывают такой скачок цен с плохими урожаями кофе в Гондурасе — третьем крупнейшем экспортере арабики в мире. Доля этой страны в мировом производстве кофе составляет 10%. Об этом сообщает Forbes.

Аналитики считают, что кроме сухой погоды, на урожайность кофейных плантаций влияют различные заболевания растений. Именно они в итоге ухудшают добычу арабики.

Большинство плантаций и кофейных складов страны мониторят международные товарные биржи. Это позволяет отслеживать изменения в урожайности и объемах кофе в Гондурасе. Отмечается, что эти данные влияют на рынок гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях арабики.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии объявили о планах отказаться от стратегического запаса кофе, поскольку он «не является жизненно необходимым» согласно критериям формирования этих резервов.