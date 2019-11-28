Неврожай у Гондурасі здорожчив каву в усьому світі на 23%. Фото: pixabay.com

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Кава подорожчала на 23% у всьому світі. Стрімке зростання цін обумовлено низькими врожаями у Гондурасі, який вважається одним із найбільших експортерів арабіки.

Якщо за один фунт кави місяць тому давали 0,93 дол., то сьогодні ціна зросла до 1,15 дол. Аналітики пов’язують такий стрибок цін із поганими врожаями кави у Гондурасі — третьому найбільшому експортері арабіки у світі. Частка цієї країни у світовому виробництві кави становить 10%. Про це повідомляє Forbes.

Аналітики вважають, що крім засушливої погоди, на врожайність кавових плантацій впливають різноманітні захворювання рослин. Саме вони у підсумку погіршують видобуток арабіки.

Більшість плантацій та кавових складів країни моніторять міжнародні товарні біржі. Це дозволяє відслідковувати зміни у врожайності й обсягах кави у Гондурасі. Відмічається, що ці дані впливають на ринок набагато більше, ніж аналогічні зміни в інших країнах-виробниках арабіки.

Раніше повідомлялося, що влада Швейцарії оголосила про плани відмовитися від стратегічного запасу кави, бо вона «не є життєво необхідною» відповідно до критеріїв, за якими формують такі резерви.