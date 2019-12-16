Выбираем кухонные столы из практичных материалов вместе с Barin House

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В среднем человек проводит около четырех часов на кухне каждый день, поэтому нужно, чтобы комната была стильной и радовала хозяина. Кроме эстетичного внешнего вида, мебель, которая здесь находится, должна быть практичной и соответствовать ряду требований. Например, не портиться из-за воздействия температуры и обладать высоким уровнем износостойкости.

Именно поэтому выбрать хорошие кухонные столы — это всегда настоящее испытание, которое требует от покупателя внимательности и серьезного подхода. Производители предлагают широкий ассортимент разных товаров, при выборе которых стоит обращать внимание на материал их изготовления. Именно от него будет зависеть то, какими свойствами будет обладать изделие и как долго прослужит. Чтобы не прогадать с приобретением, рекомендуется вместе с Barin House разобраться с особенностями и преимуществами самых востребованных материалов.

Определяемся, какой материал самый подходящий для кухни. Рассмотрим столы по шкале от самого практичного к такому, который лучше не покупать в эту комнату, чтобы сделать правильный выбор.

Стеклянное изделие — современный взгляд на кухонную мебель. Именно этот материал занимает лидирующее место. Несмотря на распространенные стереотипы такой стол очень прочный и износостойкий. На его поверхность можно ставить все что угодно, ведь он с легкостью выдерживает высокие и низкие температуры. Стекло не деформируется из-за контакта с водой, а следственно не реагирует на влажность и препятствует образованию грибка или плесени на своей поверхности. К тому же, к его преимуществам относят долговечность, оригинальность и практичность. Все это в совокупности делает подобный материал одним из самых подходящих для кухни. Деревянный стол — нетлеющая классика. Такой предмет интерьера выглядит очень солидно и помогает создавать по-настоящему уютную атмосферу в доме. Он также является экологически чистым и безвредным, что и делает его таким востребованным. Материал порадует надежностью, а его технология обработки защитит стол от температурных перепадов и скопления бактерий. Дерево находится на втором месте шкалы и это связано с тем, что оно легко поддается воздействию плесени и грибка. Кроме того, если рассматривать его в качестве кухонной мебели, то стоит учесть, что материал впитывает в себя посторонние запахи. Также, если вы выберете дерево, нужно быть готовым, что ему требуется особый и ежедневный уход. Пластиковая модель — экономно, но небезопасно. Те, кто пытаются сэкономить, чаще всего отдают предпочтение именно этому материалу. Он дешевый, легкий и непривередлив в уходе. Но, несмотря на вышеперечисленные преимущества, выделяют один жирный минус — его возможную токсичность, что недопустимо для кухонной мебели. Кроме того, пластик не отличается долговечностью и из-за возникновения царапин может нуждаться в частой замене.

Теперь, когда вы знаете все особенности самых востребованных материалов, рекомендуется выбирать их с умом и с заботой о своем здоровье. Оборудуйте свою кухню только качественной и современной мебелью, а Barin House предоставит широкий ассортимент именно таких товаров.