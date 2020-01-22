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Ракурс
Укртрансгаз. Фото: Delo.ua

На имущество и счета «Укртрансгаза» наложен арест

22 янв 2020, 12:22
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«Укртрансгаз» сообщил об аресте всего имущества и счетов компании. Арест был наложен на основании решения Арбитражного суда города Киева, которым предусмотрено взыскание средств в пользу общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Фин-Инвест» и акционерного общества «Укрэнергосбыт».

«Укртрансгаз» обратился с заявление в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой не допустить завладения данными компаниями денежными средствами, которые находятся на счетах «Укртрансгаза» в сумме 2,3 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

«Укртрансгаз» считает, что данный арест неправомерный, а действия компаний носят признаки мошенничества.

В компании заявляют, что арест активов может отрицательно отразиться на работе предприятия и ставит под угрозу прохождение отопительного сезона. Как известно, с 1 января «Укртрансгаз» выполняет функцию оператора газовых хранилищ и обеспечивает бесперебойную транспортировку газа потребителям.

«Укртрансгаз» просит правоохранительные органы пресечь неправомерные действия третьих лиц и не допустить нанесения убытков госпредприятию, а также препятствовать дестабилизации его работы.

Напомним, что Арбитражный суд города Киева 12 июля 2000 года вынес решение по делу № 17/32 и обязал «Укртрансгаз» поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЗАТ «Укрэнергосбыт». При этом стоимость природного газа не была указана.

Позже ЗАТ «Укрэнергосбыт» продал право требований к «Укртрансгазу» ООО «Финансовая компания «Фин-Инвест». Хозяйственный суд города Киева 9 января 2020 года вынес решение по делу № 17/32 о взыскании с «Укртрансгаза» 2,3 млрд грн.

Источник: Ракурс


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