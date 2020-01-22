Укртрансгаз. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n132460-na-mayno-i-rahunky-ukrtransgazu-nakladeno-aresht.html

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«Укртрансгаз» повідомив про арешт всього майна і рахунків компанії. Арешт був накладений на підставі рішення Арбітражного суду міста Києва, яким передбачено стягнення коштів на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фін-Інвест» та акціонерного товариства «Укренергозбут».

«Укртрансгаз» звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України з проханням не допустити заволодіння даними компаніями коштами, які знаходяться на рахунках «Укртрансгазу» в сумі 2,3 млрд грн, повідомляє прес-служба компанії.

«Укртрансгаз» вважає, що даний арешт неправомірний, а дії компаній носять ознаки шахрайства.

У компанії заявляють, що арешт активів може негативно вплинути на роботу підприємства і ставить під загрозу проходження опалювального сезону. Як відомо, з 1 січня «Укртрансгаз» виконує функцію оператора газових сховищ і забезпечує безперебійне транспортування газу споживачам.

«Укртрансгаз» просить правоохоронні органи припинити неправомірні дії третіх осіб і не допустити нанесення збитків держпідприємству, а також не допустити дестабілізації його роботи.

Нагадаємо, що Арбітражний суд міста Києва 12 липня 2000 року виніс рішення у справі № 17/32 та зобов’язав «Укртрансгаз» поставити 305 млн куб. м газу споживачам ЗАТ «Укренергозбут». При цьому вартість природного газу не була вказана.

Пізніше ЗАТ «Укренергозбут» продав право вимог до «Укртрансгазу» ТОВ «Фінансова компанія «Фін-Інвест». Господарський суд міста Києва 9 січня 2020 року виніс рішення у справі № 17/32 про стягнення з «Укртрансгазу» 2,3 млрд грн.