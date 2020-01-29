Перуанские джунгли. Фото: autogear.ru

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Джунгли Перу в течение 34 дней прочесывали спасательные бригады в поисках 40-летней женщины с тремя детьми.

В декабре женщина и три ее ребенка 10, 12 и 14 лет приехали погостить в отдаленный регион Колумбии, рядом с перуанской границей. Они отправились на встречу с отцом детей и потерялась в джунглях неподалеку от реки Путумайо, которая является притоком Амазонки и протекает по территории Колумбии, Перу, Бразилии и Эквадора. Об исчезновении матери и трех детей стало известно 19 декабря, пишет Lenta.ru.

Целый месяц женщина с детьми блуждали по джунглям вдоль реки и оказались в Эквадоре. Они употребляли в пищу дикие ягоды и фрукты. После 34 дней скитаний женщина и дети наткнулись на поселение индейцев, которые сообщили о пропавших перуанским военным. Военные связались с властями Колумбии, и на помощь пропавшим было отправлено судно на воздушной подушке.

Женщина рассказала, что в джунглях от обезвоживания и голода они часто теряли сознание. Матери и детям была оказана медицинская помощь. Их тела были покрыты порезами, ранами и укусами насекомых. Медики проверили пострадавших на наличие опасных инфекций, которыми их могли заразить насекомые.

Следует отметить, что у современного человека очень мало шансов на выживание в диких джунглях Амазонки, которые кишат ядовитыми насекомыми, змеями и хищными животными. Женщине и детям очень повезло, ведь заблудившихся в джунглях обычно не находят.