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Перуанські джунглі. Фото: autogear.ru

Вижили у перуанських джунглях: матір із трьома дітьми врятували після місяця пошуків

29 січ 2020, 11:28
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Джунглі Перу впродовж 34 днів прочісували рятувальні бригади у пошуках 40-річної жінки з трьома дітьми.

У грудні жінка та троє її дітей 10, 12 і 14 років приїхали погостювати у віддалений регіон Колумбії, поруч із перуанським кордоном. Вони вирушили на зустріч із батьком дітей і загубилася у джунглях неподалік від річки Путумайо, яка є притокою Амазонки і протікає по території Колумбії, Перу, Бразилії та Еквадору. Про зникнення матері та трьох дітей стало відомо 19 грудня, пише Lenta.ru.

Цілий місяць жінка з дітьми блукали по джунглях уздовж річки і опинилися в Еквадорі. Вони вживали у їжу дикі ягоди і фрукти. Після 34 днів поневірянь жінка і діти натрапили на поселення індіанців, які повідомили про зниклих перуанським військовим. Військові зв’язалися з владою Колумбії, і на допомогу загубленим було відправлено судно на повітряній подушці.

Жінка розповіла, що в джунглях від зневоднення і голоду вони часто втрачали свідомість. Матері і дітям було надано медичну допомогу. Їхні тіла були покриті порізами, ранами та укусами комах. Медики перевірили постраждалих на наявність небезпечних інфекцій, якими їх могли заразити комахи.

Слід зазначити, що у сучасної людини дуже мало шансів на виживання в диких джунглях Амазонки, які кишать отруйними комахами, зміями і хижими тваринами. Жінці і дітям дуже пощастило, адже заблукалих у джунглях зазвичай не знаходять.

Джерело: Ракурс


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