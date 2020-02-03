Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях

https://racurs.ua/n133093-kak-sdelat-manikur-gel-lakom-v-domashnih-usloviyah.html

Ракурс

С появлением гелевого маникюра стало намного легче поддерживать ногти в аккуратном состоянии: покрытие не трескается и не скалывается на протяжении месяца! Но стоит это удовольствие у опытного мастера немало: за простенький дизайн придется выложить несколько сотен гривен. Рассказываем, как делать гелевое покрытие самостоятельно с минимальными затратами финансов и времени.

Стартовый набор

Для новичка начало требует вложений, которые, впрочем, быстро окупаются. Из оборудования понадобится ультрафиолетовая или LED-лампа и, по возможности, инструмент для снятия (в конце статьи расскажем, как обойтись без него). В косметической секции кладем в корзину:

ватные диски;

обезжириватель;

безворсовые салфетки;

ремувер для кутикулы;

апельсиновые палочки;

пилочки и баф;

базу;

топ;

гель-лаки понравившихся цветов.

Подготовка

Начало — стандартный гигиенический маникюр. Работаем с кутикулой: палочкой отодвиньте кожицу и нанесите ремувер. Через указанное на упаковке время палочкой устраните лишнюю кожу. Некоторые девушки предпочитают срезать распаренную кутикулу, но такой способ чреват быстрым огрубеванием.

Далее выравниваем и придаем ноготкам форму с помощью пилочки. Финал подготовки — обработка ногтевой пластины бафом. Инструмент снимает глянцевый слой, поэтому лак надежнее схватывается и дольше носится. В конце безворсовыми салфетками убираем пыль и, добавив каплю обезжиривателя, очищаем ноготь.

Нанесение

Праймер защищает пластину, улучшает схватывание, способствует равномерному нанесению и продлевает носку. Наносим один слой и сушим в лампе 2−3 минуты.

Рекомендуем заранее протестировать гель-лак на кусочке пластика, чтобы проверить насыщенность и заранее знать, потребуется один слой или два. В любом случае лак лучше наносить тонко: гель быстро затвердевает и не растекается. Базовый слой сушим 2−3 минуты, второй — 1,5−2.

Для первого опыта дома рекомендуем остановиться на простом варианте моно. Если хотите попробовать узоры или скомбинировать несколько цветов, не забывайте просушивать ногти в лампе после каждого нанесенного слоя. В конце полностью покрываем художества закрепителем и отправляем под лампу на 3−4 минуты. Салфетками удаляем липкость и смазываем кутикулу маслом.

Как снять гель-лак дома

Гелевый маникюр носят до тех пор, пока снизу не появляется «голая» отросшая часть ногтевой пластины. В салонах покрытие снимают специальной машинкой, но можно справиться и домашними подручными средствами без вреда для ноготков. Вам понадобятся: ватные диски или вата, ацетон, фольга и пилочка, а также питательный крем.