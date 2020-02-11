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Ракурс
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане, скриншот видео

Надежда среди льдин: Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане (ВИДЕО)

11 фев 2020, 12:37
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Экс-нардеп и телеведущая Надежда Савченко удивила своим поведением. Бывшая пленница Кремля и подозреваемая в Украине по делу о государственной измене искупалась в Северном Ледовитом океане.

Вместо купальника она выбрала длинное красное платье.

Соответствующее видео в Фейсбук Савченко подписала так: «Если ты на краю света, то не теряй момент! Северный Ледовитый океан».

Савченко сначала босиком ходила между кусками льда, разбросанными на черном песке, потом направилась к океану, немного сомневалась, но все же зашла в воду.

Пользователи в Фейсбук неоднозначно оценили поведение Савченко, хотя большинство комментаторов отметили смелость поступка.

«А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!», «Берегите себя, Надежда. Пожалуйста», «Повезло, а то касатки могли утащить и сожрать», — такие комментарии появились под постом.

В прошлом году в апреле Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко в зале судебных заседаний, мотивируя это тем, что срок меры пресечения закончился, а новый не был избран. Их обвиняли в госизмене и подготовке обстрела правительственного квартала в Киеве. Савченко даже успела прийти на работу в Раду восьмого созыва.

Напомним, что осенью прошлого года Савченко начала работать на телеканалах медиа-группы, которая близка к Виктору Медведчуку.

Источник: Ракурс


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