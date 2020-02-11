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Ракурс
Савченко скупалася у Північному Льодовитому океані, скріншот відео

Надія серед крижин: Савченко скупалася у Північному Льодовитому океані (ВІДЕО)

11 лют 2020, 12:37
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Екс-нардеп і телеведуча Надія Савченко здивувала своєю поведінкою. Колишня бранка Кремля та підозрювана в Україні у справі про державну зраду скупалася в Північному Льодовитому океані.

Замість купальника вона обрала довгу червону сукню.

Відповідне відео у Фейсбук Савченко підписала так: «Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить! Північний Льодовитий океан».

Савченко спочатку босоніж ходила поміж шматками льоду, розкиданому на чорному піску, потім попрямувала до океану, трохи повагалася і все ж зайшла у воду.

Користувачі у Фейсбук неоднозначно оцінили поведінку Савченко, хоча більшість коментаторів відзначили сміливість вчинку.

«А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!», «Берегите себя, Надежда. Пожалуйста», «Повезло, а то касатки могли утащить и сожрать», — такі коментарі з’явилися під постом.

Торік у квітні Броварський суд Київської області ухвалив звільнити з-під варти Володимира Рубана та Надію Савченко в залі судових засідань, мотивуючи це тим, що термін запобіжного заходу закінчився, а нового не було обрано. Їх звинувачували у держраді і готуванні обстрілу урядового кварталу в Києві. Савченко навіть встигла прийти на роботу у Раду восьмого скликання.

Нагадаємо, що восени минулого року Савченко почала працювати на телеканалах медіа-групи, яка близька до Віктора Медведчука.

Джерело: Ракурс


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