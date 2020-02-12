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Ракурс
Тихий океан. Фото: НПЖ

В Тихом океане больше месяца дрейфовала группа папуасов: выжили 4 из 12 (ФОТО, КАРТА)

12 фев 2020, 18:08
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Жители острова Бугенвиль, который расположен на восток от Папуа — Новая Гвинея, даже не могли представить, что их экскурсия на атолл Килинаилау для празднования Рождества превратиться в настоящую борьбу за выживание. Группа из 12 человек для путешествия воспользовались каноэ с подвесным мотором.

По дороге каноэ перевернулось и несколько пассажиров утонуло. Оставшиеся в живых люди сумели перевернуть лодку и откачать из нее воду. Однако плавсредство лишилось двигателя, сообщает TheGuardian.

Людям пришлось дрейфовать в Тихом океане. Во время дрейфа от обезвоживания умерло несколько человек, в том числе ребенок.

Люди использовали контейнер для сбора дождевой воды и питались кокосовыми орехами, которые плавали в океане.

Спасенные папуасы. Фото: The Guardian

Лишь спустя 32 дня их обнаружило рыбацкое судно в водах Новой Каледонии и доставило на Соломоновы Острова. В живых осталось лишь четыре человека, среди которых была женщина со своей 12-летней дочерью.

Карта дрейфа. Фото: The Guardian

По словам выживших, самым трудным испытанием была жажда и только частые дожди помогли им остаться в живых.


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