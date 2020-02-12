Тихий океан. Фото: НПЖ

https://racurs.ua/ua/n133598-u-tyhomu-okeani-bilshe-misyacya-dreyfuvala-grupa-papuasiv-vyjyly-4-z-12-foto-karta.html

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Жителі острова Бугенвіль, який розташований на схід від Папуа — Нова Гвінея, навіть не могли уявити, що їхня екскурсія на атол Картерет для святкування Різдва перетворитися у справжню боротьбу за виживання. Група з 12 осіб для подорожі скористалися каное з підвісним мотором.

По дорозі каное перевернулося і кілька пасажирів потонуло. Люди, які залишилися живими, зуміли перевернути човен і відкачати з нього воду. Однак плавзасіб позбувся двигуна, повідомляє The Guardian.

Людям довелося дрейфувати в Тихому океані. Під час дрейфу від зневоднення померло кілька людей, в тому числі дитина.

Люди використовували контейнер для збору дощової води і харчувалися кокосовими горіхами, які плавали в океані.

Лише через 32 дні їх знайшло рибальське судно у водах Нової Каледонії і доставило на Соломонові Острови. Живими залишилися лише чотири людини, серед яких була жінка зі своєю 12-річною донькою.

За словами потерпілих, найважчим випробуванням була спрага і тільки часті дощі допомогли їм залишитися живими.