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Тихий океан. Фото: НПЖ

У Тихому океані більше місяця дрейфувала група папуасів: вижили 4 з 12 (ФОТО, КАРТА)

12 лют 2020, 18:08
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Жителі острова Бугенвіль, який розташований на схід від Папуа — Нова Гвінея, навіть не могли уявити, що їхня екскурсія на атол Картерет для святкування Різдва перетворитися у справжню боротьбу за виживання. Група з 12 осіб для подорожі скористалися каное з підвісним мотором.

По дорозі каное перевернулося і кілька пасажирів потонуло. Люди, які залишилися живими, зуміли перевернути човен і відкачати з нього воду. Однак плавзасіб позбувся двигуна, повідомляє The Guardian.

Людям довелося дрейфувати в Тихому океані. Під час дрейфу від зневоднення померло кілька людей, в тому числі дитина.

Люди використовували контейнер для збору дощової води і харчувалися кокосовими горіхами, які плавали в океані.

Врятовані папуаси. Фото: The GuardianЛише через 32 дні їх знайшло рибальське судно у водах Нової Каледонії і доставило на Соломонові Острови. Живими залишилися лише чотири людини, серед яких була жінка зі своєю 12-річною донькою.

Карта дрейфу. Фото: The GuardianЗа словами потерпілих, найважчим випробуванням була спрага і тільки часті дощі допомогли їм залишитися живими.


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