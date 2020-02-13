Китайский коронавирус: в округе Даву введен комендантский час

Китайский коронавирус. Фото: РБК

https://racurs.ua/n133662-kitayskiy-koronavirus-v-okruge-davu-vveden-komendantskiy-chas.html

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Китайский коронавирус, несмотря на все старания китайских властей, приобретает глобальные масштабы. Инфекция распространяется с невероятной скоростью, при этом ученые до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос, каким образом передается коронавирус. В округе Даву, который относится к провинции Хубей, местные власти решили пойти на радикальные меры борьбы с 2019-nCoV.

В округе введен комендантский час, во время которого людям запрещено покидать свои дома, сообщает BNO Newsroom в Twitter.

Правоохранители задерживают всех, кто замечен на улице. О том, какое наказание предусмотрено за нарушение комендантского часа, не сообщается.

Аналогичные меры предприняты властями и в других регионах Китая.

В одном из районов Хуангана, который расположен невдалеке от Уханя, местные власти начали выдавать денежные вознаграждение в размере 500 юаней (около 71 долл.) за информацию о заразившихся коронавирусом жителях.