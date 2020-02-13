Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Китайский коронавирус. Фото: РБК

Китайский коронавирус: в округе Даву введен комендантский час

13 фев 2020, 17:02
999

Китайский коронавирус, несмотря на все старания китайских властей, приобретает глобальные масштабы. Инфекция распространяется с невероятной скоростью, при этом ученые до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос, каким образом передается коронавирус. В округе Даву, который относится к провинции Хубей, местные власти решили пойти на радикальные меры борьбы с 2019-nCoV.

В округе введен комендантский час, во время которого людям запрещено покидать свои дома, сообщает BNO Newsroom в Twitter.

Правоохранители задерживают всех, кто замечен на улице. О том, какое наказание предусмотрено за нарушение комендантского часа, не сообщается.

Аналогичные меры предприняты властями и в других регионах Китая.

В одном из районов Хуангана, который расположен невдалеке от Уханя, местные власти начали выдавать денежные вознаграждение в размере 500 юаней (около 71 долл.) за информацию о заразившихся коронавирусом жителях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украинцы до сих пор ждут в Ухане: эвакуированные из-за коронавируса британцы вышли «на свободу» после карантина

В Великобритании отпустили домой 83 граждан, отбывших две недели карантина после того, как власти эвакуировали их из заблокированного вследствие вспышки нового коронавируса китайского города Ухань. Украинцы до сих пор ждут эвакуации из Уханя

Новости мира
17:35

Передел областей пока не набирает 226 голосов в Раде — Корниенко

Вопрос передела границ областей и уменьшения их количества пока не набирает 226 голосов в парламенте, заявляют в правящей фракции «Слуга народа». Другой проблемный вопрос: нужно ли оставлять окружные (уездные) советы

Новости Украины
17:24