Китайський коронавірус: в окрузі Даву введено комендантську годину

Китайський коронавірус. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n133662-kytayskyy-koronavirus-v-okruzi-davu-vvedeno-komendantsku-godynu.html

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Китайський коронавірус, незважаючи на всі старання китайської влади, набуває глобальних масштабів. Інфекція поширюється з неймовірною швидкістю, при цьому вчені досі не можуть однозначно відповісти на питання, яким чином передається коронавірус. В окрузі Даву, який відноситься до провінції Хубей, місцева влада вирішила піти на радикальні заходи боротьби з 2019-nCoV.

В окрузі введена комендантська година, під час якої людям заборонено залишати свої будинки, повідомляє BNO Newsroom у Twitter.

Правоохоронці затримують всіх, кого помічають на вулицях. Про те, яке покарання передбачено за порушення комендантської години, не повідомляється.

Аналогічні заходи вжиті владою і в інших регіонах Китаю.

В одному з районів Хуангана, який розташований неподалік від Уханю, місцева влада почала видавати грошові винагороду в розмірі 500 юанів (близько 71 дол.) за інформацію про людей, які заразилися коронавірусом.