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У більшості регіонів 14 лютого опади не очікуються, фото: «Ракурс»

Погода в Україні на 14 лютого: День закоханих мине без опадів у більшості регіонів (КАРТА)

13 лют 2020, 16:53
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Погода в Україні 14 лютого буде переважно без опадів, лише вдень у західних областях очікуються невеликий сніг і дощ.

Температура повітря вночі становитиме −4…+2°, вдень — +1…+6°, на півдні — +6…+9°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 лютого буде хмарною, без істотних опадів. Температура вночі становитиме −1…−3°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Львові ніч мине без істотних опадів, вдень — дощ з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер західний, 7−12 м/с.

В Одесі — мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі очікується −1…+1°, вдень — +7…+9°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Дніпрі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть −3…−5°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові 14 лютого — хмарно, без істотних опадів. Вночі температура опуститься до −2…−4°, вдень — підніметься до +1…+3°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті ніч мине без опадів, вдень синоптики очікують дощ зі снігом. Вночі — 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Україні на 14 лютого. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 14 лютого буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, минулого тижня сильні снігопади спровокували десятки ДТП в Україні.

Джерело: Ракурс


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