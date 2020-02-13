У більшості регіонів 14 лютого опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n133661-pogoda-v-ukrayini-na-14-lutogo-den-zakohanyh-myne-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 14 лютого буде переважно без опадів, лише вдень у західних областях очікуються невеликий сніг і дощ.

Температура повітря вночі становитиме −4…+2°, вдень — +1…+6°, на півдні — +6…+9°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 лютого буде хмарною, без істотних опадів. Температура вночі становитиме −1…−3°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Львові ніч мине без істотних опадів, вдень — дощ з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер західний, 7−12 м/с.

В Одесі — мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі очікується −1…+1°, вдень — +7…+9°. Вітер південний, 7−12 м/с.

У Дніпрі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі термометри покажуть −3…−5°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові 14 лютого — хмарно, без істотних опадів. Вночі температура опуститься до −2…−4°, вдень — підніметься до +1…+3°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті ніч мине без опадів, вдень синоптики очікують дощ зі снігом. Вночі — 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 лютого буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, минулого тижня сильні снігопади спровокували десятки ДТП в Україні.