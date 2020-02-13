В большинстве регионов 14 февраля осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n133661-pogoda-v-ukraine-na-14-fevralya-den-vlublennyh-proydet-bez-osadkov-v-bolshinstve-regionov-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 14 февраля будут преимущественно без осадков, лишь днем ​​в западных областях ожидаются сильный снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит −4…+2 °, днем — +1…+6°, на юге — +6…+9°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 февраля будет облачной, без существенных осадков. Температура ночью составит −1…−3°, днем — +3…+5°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем — дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Одессе — переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью ожидается −1…+1°, днем — +7…+9 °. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью градусники покажут −3…−5°, днем — +4…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове 14 февраля — облачно, без существенных осадков. Ночью температура опустится до −2…−4°, днем — поднимется до +1…+3°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем ​​синоптики ожидают дождь. Ночью — 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 февраля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, на прошлой неделе сильные снегопады спровоцировали десятки ДТП в Украине.