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В большинстве регионов 14 февраля осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 14 февраля: День влюбленных пройдет без осадков в большинстве регионов (КАРТА)

13 фев 2020, 16:53
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Погода в Украине 14 февраля будут преимущественно без осадков, лишь днем ​​в западных областях ожидаются сильный снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит −4…+2 °, днем — +1…+6°, на юге — +6…+9°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 февраля будет облачной, без существенных осадков. Температура ночью составит −1…−3°, днем — +3…+5°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем — дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Одессе — переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью ожидается −1…+1°, днем — +7…+9 °. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Днепре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью градусники покажут −3…−5°, днем — +4…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове 14 февраля — облачно, без существенных осадков. Ночью температура опустится до −2…−4°, днем — поднимется до +1…+3°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем ​​синоптики ожидают дождь. Ночью — 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине на 14 февраля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 февраля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, на прошлой неделе сильные снегопады спровоцировали десятки ДТП в Украине.

Источник: Ракурс


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