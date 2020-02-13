Децентрализация: Мэры нажали на Зеленского и заставили отозвать изменения в Конституцию, фото — РадиоТрек

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Позиция руководителей городов стала одной из причин отзыва президентом Украины из Рады изменений в Конституцию, касающихся децентрализации.

Нардепы «Слуги народа» в диалоге с президентом относительно законопроекта ориентировались и опирались на заявления иностранных дипломатов, которые раскритиковали новации, но главной причиной, по словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» и главы одноименной партии Александра Корниенко, были негативные заявления мэров.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в прошлом году предложил Раде изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации (№ 2598), но после критической реакции зарубежных партнеров законопроект глава государства отозвал.

Корниенко объяснил, что мэры возмущалися дважды: на этапе внесения в декабре 2019 года (150 подписантов) и после доработки (300 подписантов). Свою позицию Зеленскому изъявили мэры, члены ассоциации мэров, главы и депутаты объединенных территориальных общин, эксперты.

Понятно, что это серьезная позиция. Если они подписываются под таким заявлением, они начинают работать со своими мажоритарщиками, говорят, что им реформа в таком виде не нужна и, соответственно, просят за нее не голосовать, — рассказал Корниенко в интервью «Интрафакс-Украина».

Основной претензией мэров было расширение прав префектов. Кроме того, речь шла о нормах финансовой децентрализации. Мэры считали, что в Конституции надо было оставить разделение на делегированные и не делегированные полномочия.

По их мнению, так как мы написали, означает, что сначала они должны выполнить полномочия, а потом мы им возместим средства, — сказал Корниенко и добавил, что эту позицию в партии готовы обсуждать.

Однако базовой претензией стала позиция по префектам. Корниенко настаивает, что усиление их роли обусловлено вопросами национальной безопасности. Этот вопрос в провластной партии будут обсуждать, чтобы снова внести закон об изменениях в Конституцию относительно децентрализации в Раду.

Позиция президента в этом вопросе — мы не можем все оставить полностью без контроля, — заявил один из лидеров «Слуги народа».

Корниенко считает, что эту реформу можно провести еще до местных выборов, которые состоятся осенью 2020 года. Вероятно, все решится в сентябре в начале четвертой сессии. Избирательный процесс на местных выборах стартует 5 сентября.