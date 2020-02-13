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Tesla решила отозвать 15 тыс. своих автомобилей. Фото: Tesla Club Ukraine

Опасный дефект: Tesla отзывает 15 тыс. своих автомобилей

13 фев 2020, 16:45
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Компания Tesla отозвала 15 тыс. автомобилей Model X из-за критической проблемы, которая может привести к потере управления и аварии.

Автомобили уберут с рынков Америки и Канады. Проблемы возникли с усилителем руля. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет преимущественно об автомобилях, собранных до октября 2016 года. Суть технической проблемы заключается в том, что болтовое крепление усилителя руля во время эксплуатации автомобиля может заржаветь и сломаться.

В Tesla отметили, что коррозия этих болтов может встречаться в Model X в регионах с холодным климатом, где для борьбы с гололедом на дорогах используют соль.

Tesla Model X — полноразмерный электрический кроссовер производства компании Tesla. Tesla Model X разрабатывается на базе платформы Tesla Model S и собирается на основном заводе компании во Фримонте, штат Калифорния.

Напомним, ранее Tesla Model X стала официальной машиной астронавтов. Астронавты NASA, которые в ближайшее время полетят на ракете SpaceX, будут добираться к ним на электрических джипах Tesla Model X.


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