Tesla вирішила відкликати 15 тис. своїх автомобілів. Фото: Tesla Club Ukraine

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Компанія Tesla відкликала 15 тис. автомобілів Model X через критичну проблему, яка може призвести до втрати управління та аварії.

Автомобілі приберуть з ринків Америки та Канади. Проблеми виникли з підсилювачем керма. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться переважно про автомобілі, зібрані до жовтня 2016 року. Суть технічної проблеми полягає в тому, що болтове кріплення підсилювача керма під час експлуатації автомобіля може заіржавіти та зламатися.

У Tesla зазначили, що корозія цих болтів може зустрічатися в Model X в регіонах з холодним кліматом, де для боротьби з ожеледицею на дорогах використовують сіль.

Tesla Model X — повнорозмірний електричний кросовер виробництва компанії Tesla. Tesla Model X розробляється на базі платформи Tesla Model S і збирається на основному заводі компанії у Фрімонті, штат Каліфорнія.

Нагадаємо, раніше Tesla Model X стала офіційною машиною астронавтів. Астронавти NASA, які найближчим часом полетять на ракеті SpaceX, будуть добиратися до неї на електричних джипах Tesla Model X.