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Децентралізація: Мери натиснули на Зеленського і змусили відкликати зміни до Конституції, фото — РадіоТрек

Мери натиснули на Зеленського і змусили відкликати децентралізаційний закон — Корнієнко

13 лют 2020, 16:47
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Позиція міських голів стала однією з причин відкликання президентом України із Ради змін до Конституції, які стосувалися децентралізації.

Нардепи «Слуги народу» у діалозі з президентом щодо законопроекту орієнтувалися і спиралися на заяви іноземних дипломатів, які розкритикували новації, але головною причиною, за словами першого заступника голови фракції «Слуга народу» і глави однойменної партії Олександра Корнієнка, були негативні заяви мерів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський в минулому році запропонував Раді зміни до Конституції України про децентралізацію (№ 2598), але після критичної реакції зарубіжних партнерів законопроект глава держави відкликав.

Корнієнко пояснив, що мери двічі обурювалися змінами: на етапі внесення у грудні 2019 року (150 підписантів) і після доопрацювання (300 підписантів). Свою позицію Зеленському засвідчили мери, члени асоціації мерів, глави і депутати об'єднаних територіальних громад, експерти.

Зрозуміло, що це серйозна позиція. Якщо вони підписуються під такою заявою, вони починають працювати зі своїми мажоритарниками, кажуть, що їм реформа в такому вигляді не потрібна і, відповідно, просять за неї не голосувати, — розповів Корнієнко в інтерв’ю «Інтрафакс-Україна».

Основною претензією мерів було розширення прав префектів. Крім того, йшлося про норми фінансової децентралізації. Міські голови вважали, що в Конституції треба було залишити поділ на делеговані і не делеговані повноваження.

На їхню думку, так як ми написали, означає, що спочатку вони повинні виконати повноваження, а потім ми їм відшкодуємо кошти, — сказав Корнієнко і додав, що цю позицію в партії готові обговорювати.

Однак базовою претензією стала позиція по префектам. Корнієнко наполягає, що посилення їхньої ролі зумовлене питаннями національної безпеки. Це питання у провладній партії обговорюватимуть, щоб знову внести закон про зміни до Конституції щодо децентралізації в Раду.

Позиція президента в цьому питанні — ми не можемо все залишити повністю без контролю, — заявив один із лідерів «Слуги народу».

Корнієнко вважає, що цю реформу можливо провести ще до місцевих виборів, які відбудуться восени 2020 року. Ймовірно, усе вирішиться у вересні на початку четвертої сесії. Виборчий процес на місцевих виборах стартує 5 вересня.

Джерело: Ракурс


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