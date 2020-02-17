Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана Верина

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Ракурс

Украинец Руслан Верин из Одессы путешествует по всему миру на своем велосипеде. На этот раз путешественник решил покорить самую высокую вершину юго-западной Боливии — вулкан Утурунку, высота которого составляет 6008 м.

О своем необычном восхождении Верин рассказал в Facebook и поделился несколькими фотографиями.

Украинец сообщил, что с набором высоты идти становилось все труднее. Усталость нарастала в геометрической прогрессии, и он не мог даже 100 м прокатить велосипед без остановки.

На высоте 5700 м подъем стал практически вертикальным и Верин даже думал оставить велосипед и подняться на вершину пешком. Но затем решил, что такой подъем будет считаться неполноценным и все усилия по подъему велосипеда будут напрасными.

На склонах вулкана нет никакой пищи, поэтому Верину приходилось довольствоваться продуктами, которые он нес с собой. Запасы воды приходилось пополнять за счет снега, которого на вершине Утурунку было предостаточно.

Верин заявил, что сможет успешно спуститься к подножью вулкана, несмотря на холод, а также ограниченное количество воды и пищи.