Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана Веріна

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Українець Руслан Верін із Одеси подорожує по всьому світу на своєму велосипеді. На цей раз мандрівник вирішив підкорити найвищу вершину південно-західній Болівії — вулкан Утурунку, висота якого становить 6008 м.

Про своє незвичайне сходження Верін розповів у Facebook і поділився кількома фотографіями.

Українець повідомив, що з набором висоти йти ставало все важче. Втома наростала в геометричній прогресії, і він не міг навіть 100 м прокотити велосипед без зупинки.

На висоті 5700 м підйом став практично вертикальним і Верін навіть думав залишити велосипед і піднятися на вершину пішки. Але потім вирішив, що такий підйом буде вважатися неповноцінним і всі зусилля по підйому велосипеда будуть марними.

На схилах вулкана немає ніякої їжі, тому Веріну доводилося задовольнятися продуктами, які він ніс з собою. Запаси води доводилося поповнювати за рахунок снігу, якого на вершині Утурунку було більш ніж достатньо.

Верин заявив, що зможе успішно спуститися до підніжжя вулкана, незважаючи на холод, а також обмежену кількість води і їжі.