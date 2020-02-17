Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана Веріна

Українець на велосипеді підкорив болівійський вулкан висотою у 6 тис. м (ФОТО)

17 лют 2020, 13:39
999

Українець Руслан Верін із Одеси подорожує по всьому світу на своєму велосипеді. На цей раз мандрівник вирішив підкорити найвищу вершину південно-західній Болівії — вулкан Утурунку, висота якого становить 6008 м.

Про своє незвичайне сходження Верін розповів у Facebook і поділився кількома фотографіями.

Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана ВерінаУкраїнець повідомив, що з набором висоти йти ставало все важче. Втома наростала в геометричній прогресії, і він не міг навіть 100 м прокотити велосипед без зупинки.

Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана ВерінаНа висоті 5700 м підйом став практично вертикальним і Верін навіть думав залишити велосипед і піднятися на вершину пішки. Але потім вирішив, що такий підйом буде вважатися неповноцінним і всі зусилля по підйому велосипеда будуть марними.

Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана ВерінаНа схилах вулкана немає ніякої їжі, тому Веріну доводилося задовольнятися продуктами, які він ніс з собою. Запаси води доводилося поповнювати за рахунок снігу, якого на вершині Утурунку було більш ніж достатньо.

Вулкан Утурунку. Фото: Facebook Руслана ВерінаВерин заявив, що зможе успішно спуститися до підніжжя вулкана, незважаючи на холод, а також обмежену кількість води і їжі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше