Коронавирус: первые случаи заражения зафиксированы еще в двух странах

Карта распространения коронавируса. Фото: Google

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Коронавирус неудержимо распространяется миром. Поступили сообщения о первых фактах заражения смертельной инфекцией в Монголии и Панаме.

Об этом сообщает в Twitter BNO Newsroom.

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии сообщила, что в стране зафиксирован первый случай заражения SARS-CoV-2. Инфицированный человек прибыл в Монголию 2 марта из Франции транзитом через Москву.

Пациент был помещен в карантин, медики оценивают его состояние как стабильное.

Два гражданина Монголии, которые контактировали с инфицированным иностранцем, не последовали советам медиков и покинули территорию аймака Дорноговь (территориально-административная единица в Монголии). Власти Монголии заявили, что оба человека будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил карантина из-за коронавируса.

О первом случае заражения коронавирусом в Панаме заявил президент страны Лаурентино Кортисо Коэн в Twitter. Президент заявил, что заражение SARS-CoV-2 было обнаружено у человека на ранней стадии, а также призвал население страны сохранять спокойствие.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).