Коронавірус: ще дві країни повідомили про перші випадки зараження

Карта поширення коронавірусу. Фото: Google

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Коронавірус нестримно поширюється світом. Надійшли повідомлення про перші факти зараження смертельною інфекцією в Монголії і Панамі.

Про це повідомляє в Twitter BNO Newsroom.

Державна надзвичайна комісія Монголії повідомила, що в країні зафіксований перший випадок зараження SARS-CoV-2. Інфікована особа прибула до Монголії 2 березня із Франції транзитом через Москву.

Пацієнт був поміщений в карантин, медики оцінюють його стан як стабільний.

Два громадянина Монголії, які контактували з інфікованим іноземцем, не знехтували поради медиків і покинули територію аймака Дорноговь (територіально-адміністративна одиниця в Монголії). Влада Монголії заявила, що обидві людини будуть притягнуті до юридичної відповідальності за порушення правил карантину через коронавірус.

Про перший випадок зараження коронавірусом в Панамі заявив президент країни Лаурентіно Кортісо Коен у Twitter. Президент заявив, що зараження SARS-CoV-2 було виявлено у людини на ранній стадії, а також закликав населення країни зберігати спокій.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).