Коронавірус: ще дві країни повідомили про перші випадки зараження

Коронавірус: ще дві країни повідомили про перші випадки зараженняhttps://racurs.ua/ua/n134899-koronavirus-sche-dvi-krayiny-povidomyly-pro-pershi-vypadky-zarajennya.htmlРакурс
Коронавірус нестримно поширюється світом. Надійшли повідомлення про перші факти зараження смертельною інфекцією в Монголії і Панамі.
Про це повідомляє в Twitter BNO Newsroom.
Державна надзвичайна комісія Монголії повідомила, що в країні зафіксований перший випадок зараження SARS-CoV-2. Інфікована особа прибула до Монголії 2 березня із Франції транзитом через Москву.
Пацієнт був поміщений в карантин, медики оцінюють його стан як стабільний.
Два громадянина Монголії, які контактували з інфікованим іноземцем, не знехтували поради медиків і покинули територію аймака Дорноговь (територіально-адміністративна одиниця в Монголії). Влада Монголії заявила, що обидві людини будуть притягнуті до юридичної відповідальності за порушення правил карантину через коронавірус.
Про перший випадок зараження коронавірусом в Панамі заявив президент країни Лаурентіно Кортісо Коен у Twitter. Президент заявив, що зараження SARS-CoV-2 було виявлено у людини на ранній стадії, а також закликав населення країни зберігати спокій.
Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).