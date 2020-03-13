Коронавирус и паника на фондовом рынке: инвесторы за день потеряли 4,7 трлн долларов

Коронавирус и паника на фондовом рынке. Фото: Минфин

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Коронавирус оказался «смертельной инфекцией» для мировой экономики. Пандемия COVID-19 спровоцировала панику на фондовом рынке и всего за один день цены акций мировых компаний утратили в цене 4,7 трлн долл.

Обвал цен на акции произошел вчера, 12 марта. Финансовые рынки потеряли за вчера столько же, сколько утратили на протяжении последней недели февраля, когда на фондовом рынке начался ажиотаж, связанный с распространением коронавируса, сообщает Forbes.

Для лучшего понимания размера убытков необходимо уточнить, что 4,7 трлн долл. составляет ВВП такой экономически мощной страны, как Япония.

Аналитики отмечают, что вчера отмечалось наибольшее падение фондового рынка США с 1987 года. Торги даже были автоматически остановлены, когда три главных индекса просели более чем на 7%.

На падение фондового рынка повлияли два основных фактора. Одним из факторов стало сообщение Всемирной организации здравоохранения о признании коронавируса пандемией. Вторым фактором стало введение президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд в США из Европы.