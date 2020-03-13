Коронавірус і паніка на фондовому ринку: інвестори за день втратили 4,7 трлн доларів

Коронавірус і паніка на фондовому ринку. Фото: Мінфін

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Коронавірус виявився «смертельною інфекцією» для світової економіки. Пандемія COVID-19 спровокувала паніку на фондовому ринку і всього за один день ціни акцій світових компаній втратили в ціні 4,7 трлн дол.

Обвал цін на акції стався вчора, 12 березня. Фінансові ринки втратили за вчора стільки ж, скільки втратили протягом останнього тижня лютого, коли на фондовому ринку почався ажіотаж, пов’язаний з поширенням коронавірусу, повідомляє Forbes.

Для кращого розуміння розміру збитків необхідно уточнити, що 4,7 трлн дол. становить ВВП такої економічно потужної країни, як Японія.

Аналітики відзначають, що вчора зафіксовано найбільше падіння фондового ринку США з 1987 року. Торги навіть були автоматично зупинені, коли три головних індекси просіли більш ніж на 7%.

На падіння фондового ринку вплинули два основні чинники. Одним з факторів стало повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я про визнання коронавірусу пандемією. Другим фактором стало введення президентом США Дональдом Трампом заборони на в’їзд в США з Європи.